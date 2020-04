Limaces et escargots : amis ou ennemis de nos jardins ? - Namur Matin - 09/04/2020 Les astuces pour les tenir à distance sans les éradiquer. Les jeunes pousses tendres ? Un régal pour ces petites bêtes gluantes. Ce qui ne fait pas notre affaire quand on attend que poussent nos belles salades ou jolies fleurs de notre potager ou jardin. Comment éviter les ravages que ces gastéropodes peuvent leur infliger ? Et bien il existe quelques techniques naturelles. C’est ce que nous explique Isabelle Bourge, chargée de projet chez Adalia. Cette ASBL, basée à Namur s'adresse aux particuliers pour les sensibiliser aux dangers des pesticides et à leurs effets néfastes sur l’environnement et la santé humaine. Voici ses conseils : « Essayez de les piéger ! Le soir avant de vous coucher, mettez une planche sur le sol et en dessous de cette planche vous disposez des appâts. On peut par exemple mettre des rondelles de pommes de terre, on peut mettre une pelure de melon qu’on a mangé la veille… quelque chose qui va les attirer. Dès qu’on va retourner cette planche on va voir que les limaces sont présentes en dessous de cette planche. Il faut alors les ramasser. Il y a aussi les pièges à bière qui sont très attractifs pour elles mais il faut faire attention que ça ne devienne pas un open-bar! Il faut enterrer un peu de bière diluée dans une bouteille mais pas dans le jardin ! A l’extérieur du jardin, pour ne pas faire l’effet inverse et les attirer. Vous pouvez ensuite les déposer plus loin dans un bois ou si vous avez un composte… sur votre composte. Mais évidemment pas près du potager. » Si les limaces prolifèrent dans votre jardin malgré vos précautions et que vous souhaitez acheter un produit, sachez qu’il existe des traitements plus écologiques, sans danger pour l’homme et les auxiliaires: • Un moyen de lutte biologique très efficace est d’arroser sur le sol une solution contenant des nématodes (vers microscopiques) parasites des limaces. Le sol doit être maintenu humide avant et après le traitement. • Vous pouvez aussi acheter des granulés à base de phosphate de fer. Épandus sur le sol, ces granulés attirent les limaces qui les mangent. Très vite, elles arrêtent de se nourrir et meurent. ATTENTION: Ces produits peuvent se retrouver dans la composition de pesticides. Malgré leur faible impact sur l’environnement, leur usage n’est pas sans risques. Lisez scrupuleusement l’étiquette et respectez les précautions d’emploi. Préférez les produits déjà dilués et prêts à l’emploi. Même prétendus “bio” ou “naturel”, il s’agit de pesticides soumis à la législation en la matière. Isabelle Bourge tient enfin à préciser : « Il faut aussi surtout rappeler que ce ne sont pas que des nuisibles. Ils jouent un rôle utile dans la nature. Il font partie de la grande famille des décomposeurs donc ils sont très utiles dans un jardin en équilibre. Ils nous apportent l’humus qui va pouvoir régénérer la terre. » https://www.adalia.be/