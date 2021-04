Les vestiboutiques de la Croix-Rouge, essentiel !

Les vestiboutiques de la Croix-Rouge, essentiels ! - Namur Matin - 29/04/2021 On les a étiquetté "non-essentiels" mais leur fonctionnement est plus qu'essentiel pour la Croix-Rouge Il s'agit des vestiboutiques, ces magasins de vetements de seconde main de la Croix-Rouge. Ils sont " essentiels " pour continuer à mener à bien l'aide envers les plus démunis. Vous y trouverez des vêtements de qualité à petit prix pour femmes, hommes et enfants. Le réseau compte 91 boutiques en Wallonie et à Bruxelles ! En province de Namur, notamment à Beauraing, Ciney, Dinant... et dans le centre de Namur près du Cinema Caméo. Nancy Ferrony st porte parole de la Croix-Rouge.. Ecoutez là