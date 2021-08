Les Solidarités présentent Les Nuits Solidaires à la Citadelle de Namur - Namur Matin -... Quatre soirées de relance de la culture et de festivités sur la magnifique Citadelle de Namur ! Au programme : concerts, débats, expositions ou encore terrasse estivale pour une pause bien méritée entre deux activités, le tout dans le respect strict de la santé de tout un chacun ! Les Nuits Solidaires, un événement plus minimaliste. Quatre soiréée de festivités rythmées par des concerts au coeur du Théâtre de Verdure, des débats qui s'intéresseront aux grands enjeux de notre société, une exposition en plein air ou encore une terrasse estivale et conviviale. A l'affiche : Les Innocents, Pomme, Raphaël, Suzanne, Noé Preszow, Claire Laffut, Delta, Charles, Doria D, Coline é Toitoine ,Chicos y Mendez et Winter Woods. Outre cette affiche, le Village Solidaire accueillera le public, diverses associations seront présente, un village associatif, des naimations qui feront la part belle à l'univers du hip-hop ... Programme complet via le site SOLIDARITES Réservations obligatoire via ce LIEN Denis Gerardy est le Directeur du Festival. Il était l'invité de Namur Matin. RESTONS SOLIDAIRES - RECOLTE DE LIVRES ET DE MATERIEL SCOLAIRE Plusieurs écoles ont été durement frappées par les dramatiques inondations du mois de juillet. À la veille de la rentrée scolaire, les Nuits Solidaires et Solidaris souhaitent récolter un maximum de livres et de matériel scolaire pour enfants et adolescents (de 3 à 18 ans). Ce matériel sera re-distribué à des écoles sinistrées dès le mois de septembre. Lors de votre venue aux Nuits Solidaires, apportez un ou plusieurs livres et/ou du matériel scolaire pour enfants. Un stand de collecte sera prévu à cet égard et vous aurez peut-être la chance de gagner une guitare signée par les artistes durant l'événement tout en étant solidaire. Rendez-vous sur le stand Solidaris pour participer à l'opération !