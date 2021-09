Les Schtroumpfs en Wallon Namurois - Namur Matin - 16/09/2021 A la veille des Fêtes de Wallonie... le wallon namurois compte 100 locuteurs de plus ! Une centaine de lutins bleus... Les Schtroumpfs .. C'est la première traduction d'un album des Schtroumpfs en wallon namurois. Publié par les Editions Noir Dessin, il s'intitule "Les Chtroumf et l'murwé essôrçulé". Les Lutins bleus poursuivent donc leur apprentissage du wallon ! Joëlle Spierkel est l'interprête de cet album et elle était l'invitée de Namur Matin ce jeudi.