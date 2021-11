Les Petits Déjeuners Oxfam ces samedi 20 et dimanche 21 novembre

Les Petits Déjeuners Oxfam, sur commande.. - Namur Matin - 17/11/2021 Les traditionnels "Petits Déjeuners Oxfam" fêtent leurs 30 ans ! Ces petits déjeuners sont organisés un peu partout ces samedi 20 et dimanche 21 novembre. Et, pour la deuxième année consécutive, pandémie oblige, Oxfam vous propose une version à commander. Certains endroits qui le permettent proposeront néanmoins une version à consommer sur place. Une partie des bénéfices de ces petits déjeuners contribueront au financement d'un projet d'artisanat équitable et de soutenir MAYA, une ONG indienne active dans le domaines de l'éducation, des moyens de subistance et des soins de santé. Ecoutez Valentine Hanin des Magasins Oxfam, invitée de Namur Matin ce mercredi