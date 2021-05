"Les Passants" une expo de l'artiste Nézir Muhadri à voir au Delta à Namur - Namur Matin -... "Les Passants", c'est le nom de cette exposition photo que vous propose l'artiste Nézir Muhadri. Des clichés en Noir et Blanc, Ses terrains de prédilections sont les ambiances brumeuses des bords de Meuse, les ruelles de Namur.... L'exposition est accessible au PointCulture à Namur jusqu' au 29 mai. Des photos en noir et blanc prises lors des pérégrinations de Nézir Muhadri, au détour d'un chemin en croisant des passants. Des jeux d'ombres et des lumières qui font naître de ses clichés une émotion, tantôt la solitude, tantôt la nostalgie. L'artiste était l'invité de Namur Matin ce mercredi... Alors qu'est ce qui vous inspire ou qui vous anime avant tout ?