Les organisateurs de festival proposent leur aide dans le cadre de la campagne de vaccination -... ls sont privés de musique depuis des mois et des mois... Alors pourquoi pas donner un coup de pouce pour la vaccination contre le Coronavirus ? Les organisateurs de festivals proposent leur service aux autorités... On sait que la future campagne des vaccinations sera compliquée à organiser...les ministres de la Santé en discutent aujourd'hui. Jean-Yves Laffineur est le directeur du Festival Esperanzah de Floreffe. Il était l'invité de Namur Matin ce mercredi. On lui a tout d'abord quelle aide il proposait dans cette campagne de vaccination