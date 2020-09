Les oiseaux sont à l'honneur à la Galerie du Beffroi à Namur

Cette année, coronavirus oblige, les ambitions ont été revues à la baisse. Le festival n’a pas lieu mais le grand concours photo a été maintenu. Le résultat, une centaine de clichés, est à voir à la Galerie du Beffroi jusqu’au 27 septembre. Les gagnants seront connus ce samedi à la bourse de commerce à 18h30.

Serge Sorbi coorganisateur du Festival : "Le plus gros de notre événement est reporté mais nous avons tenu tout de même à conserver le concours photo mais ce n’est qu’une partie de ce que nous faisons d’habitude. On choisit évidemment dans les membres du jury des photographes de renom. On essaye de prendre des sensibilités un peu différentes, de manière à ce que le choix soit équilibré. On recherche des images fraîches, des images de nouvelles… sans toutefois tomber ou sombrer dans une originalité qui dénature le propos. Ces dernières années en photographie animalière on avait une certaine dérive. Tout devient sujet d’ailleurs à être original. Nous tenons tout de même à ce que la photo reste un témoignage de ce que le photographe a vu dans la nature, mais le plus en valeur possible".

Expo à voir à la Galerie du Beffroi

jusqu'au 27 septembre

Gratuit mais il faut réserver

Vous pouvez vous rendre sur la page Facebook pour toutes les infos EXPO PHOTO AVES