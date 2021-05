Les musées namurois vous proposent un week-end spécial famille....

Les musées namurois vous proposent un weekend spécial famille.... - Namur Matin - 14/05/2021 Ce sont 6 musées qui participent à l'opération en province de Namur : l’Ecomusée du Viroin, l’Espace Arthur Masson, l’Espace muséal d’Andenne, Malagne l’Archéoparc de Rochefort, le Musée du Petit Format et le TREMA, le musée des arts anciens. Ces musées s'associent au réseau Marmaille and Co qui a mis en place cette action. Aurielle Marlier, chargée de communication au sein de l’asbl namuroise Musées et Société en Wallonie nous explique pourquoi ce week-end privilégiera les familles.