Les joutes nautiques à La Plante !

Dimitri Collignon "Roy des Joutes 2018 " - Namur Matin - 09/08/2019 La joute nautique de Namur, qui commémore les joutes pratiquées par les bateliers namurois du Moyen Âge, mêle compétitions sportives et folkloriques. Costumes, musiques et combats, selon les règlements d'époque, en font un spectacle haut en couleurs. Chaque année depuis 1974, cette tradition revit sur la Meuse, le deuxième dimanche du mois d'août, et opposent les deux équipes traditionnelles : les Plantois et les Jambois. Chaque équipe est composée de 4 jouteurs, de 10 pagayeurs, d'un tambour et d'un barreur. Le combat se déroule en quart de finale, puis en demi-finale et enfin la finale. Est déclaré vainqueur d'une joute celui qui reste en dernier lieu sur le tillac de la nacelle ou touche l'eau en dernier lieu. Le vainqueur au terme de ce tournoi est déclaré "Roy des jouteurs". Isabelle Verjans a reçu le "Roy des Joutes 2018", Dimitri Collignon.... Et pour info : ce dimanche 11 aout dès 15 H !