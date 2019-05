« Les Jardins de la Citadelle » ces 25 et 26 mai à Namur - Namur Matin - 20/05/2019 Ces 25 et 26 mai prochains, la Citadelle de Namur accueillera son rendez- vous printanier : « Les Jardins de la Citadelle ». Un salon dédié au jardin, de l’aménagement à la décoration en passant par les plaisirs attablés au soleil…ou à l’ombre. Plus de 100 exposants seront présents auprès desquels il fera bon aller glaner trucs et astuces, conseils produits, objets de décoration.. Cinq espaces d'inspiration répartit selon des thématiques bien précises : - l'aménagement des jardins et des terrasses - la décoration de jardin - les artistes au jardin - le marché des saveurs - le bien-être au jardin Détails en compagnie de Sandrine Thiebauld, organisatrice ... Ces 25 et 26 mai, de 10 h à 19 h Citadelle de Namur Toutes les infos via le site www.itssogood.be