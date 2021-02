Les Initiatives de Transition, à Wépion aussi ! - Namur Matin - 17/02/2021 A Wépion, comme dans de nombeux autres endroits de Belgique, une nouvelle forme d'action collective tend à se multiplier et elle concerne de nombreux aspects du quotidien : on appelle cela Les Initiatives de Transition. "Le mouvement Transition est un mouvement né en 2006 " nous précise Pierre Buffet coordinateur pour Wepion. "Aujourd'hui présent dans une cinquantaine de pays et qui est vraiment un mouvement mené par des citoyens qui décident de se rassembler, de se mettre en semble pour transformer leurs lieux de vie, pour agir afin de faire en sorte que ce lieu de vie soit plus résilient, plus soutenable, plus durable". Un mouvement qui rassemble les citoyens et qui les appelle à agir ! Ecoutez Pierre Puffet Notez que les citoyens de Wepion, et les autres, sont invités ce mercredi soir à 20 H (via télé-conférence) afin de mettre en place différents plans d'action. Toutes les infos ici, via FACEBOOK