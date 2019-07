Les Grottes de Neptune à Couvin ! Un havre de fraicheur. - Namur Matin - 24/07/2019 Deux bonnes raisons de se balader du côté de Couvin : d'une part le site des Grottes de Neptune, d'autre part une belle page d'histoire à découvrir ! Les Grottes de Neptune : un joyaux de la nature. Immergez durant 45 minutes dans un décor extraordinaire composé de créations de la nature agréablement mises en valeur. Petits ou grands, passionnés du monde souterrain ou à la recherche d’une expérience unique, prenez part à une visite guidée étonnante, en partie en bateau, puis concluez par la magie du spectacle son et lumière sur la rivière souterraine ! Une température de 12 degrés par cette canicule, ça fait rêver. Le volet historique : C'est à Brûly-de-Pesche, à quelques pas de la frontière française, qu'Adolf Hitler décida d'installer son quartier général en vue de l'invasion de la France, en juin 1940. Également appelé le " Ravin du Loup " (Wolfsschlucht), le site abrite toujours les vestiges du passage d’Hitler et comporte un abri bétonné accessible par deux portes blindées, ainsi que deux autres chalets de style bavarois dans lesquels séjournaient le führer et ses officiers. Maryse Bourlard, directrice de l’office du tourisme de Couvin était l'invitée d'Isabelle Verjans ce matin..