Les enfants se préparent pour une Wallonie plus propre - Namur Matin - 02/03/2020 De nombreuses écoles participent au grand nettoyage de printemps. De nombreuses écoles participent au grand nettoyage de printemps Le grand nettoyage de printemps, ce sera fin mars et vous êtes déjà nombreux à vous être inscrit dans cette grande opération de ramassage des déchets de notre belle Wallonie. Vous pouvez vous inscrire en tant que particulier, entreprise ou même école comme c'est le cas à Spy. A l'école St Joseph, on participe depuis le début de l’opération à ce rendez-vous annuel. Les enfants participent activement. Yvenson est en 4ème année primaire à St Joseph, pour lui, c'est déjà la deuxième participation. Voici le message qu’il adresse aux pollueurs : « Qu’il faut arrêter et que je trouve qu’il devraient faire plus attention. Même ma maman me fait mes collations elle-même. A l’école on composte, on a un petit jardin, on a une mare et on a même des Fraisiers. » Près de 500 tonnes de déchets ont été ramassés l'an dernier. Sarah De Paduwa est la marraine de l'événement Plus d’infos sur : https://www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-de-printemps/ Le WE se déroule les 26-27-28-29/03 MAIS il est indispensable de s’inscrire avant le 15/03.