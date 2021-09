Les Dog Wash du Coeur ce 19 septembre à Andenne - Namur Matin - 15/09/2021 Les propriétaires de chiens pourront bénéficier d'une toiletteuse pour leur toutou à Andenne ce dimanche. Ce sera en effet la deuxième édition des Dog Wash du Coeur au Centre culturel de 10 h à 17 h. Cette journée est dédiée au bien-être de nos amis les chiens. Les personnes précarisées auront l'occasion de faire toiletter leurs chiens et ce GRATUITEMENT tout au long de la journée. De plus un coiffeur et une esthéticienne seront présents pour permettre au propriétaire des chiens de se faire coiffer ou prendre soin d'eux gratuitement. Un moyen de transport sera mis à disposition des personnes non motorisées. Un vétérinaire sera aussi présent pour prodiguer quelques conseils si besoin, ou ausculter votre animal de compagnie. Chaque propriétaire se verra offrir gratuitement un très beau colis de nourriture, celui-ci contenant( 1 sac croquettes, des bonbons, jouets, shampoing, brosse, petit vêtement chaud, etc... Christophe Collard est l'organisateur de cette journée. Il nous précise qu'il y aura encore plus de travail cette année suite aux inondations de juillet..