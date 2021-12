Les délices de Mistinguette.. une boutique dédiée aux saveurs d'enfance dans le Vieux Namur

Les délices de Mistinguette - Namur Matin - 06/12/2021 C'est aujourd'hui la Saint-Nicolas et les enfants sages se sont vu récompensés de cadeaux et friandises. Et peut être parmi ces friandises le délieux spéculoos ! Et à Namur à la Rue St Jean, Elise Bajart tient une boutique fort sympathique spécialisée dans les biscuits saveurs d'enfance. Et l'une de ces spécialité c'est le speculoos traditionnel. Elle était l'invitée de Namur Matin ce lundi et elle n'est pas arrivée les mains vides !