Les "Costumés de Venise" aux Jardins d'Annevoie ! - Namur Matin - 04/06/2019 Depuis 250 ans à Annevoie la nature anime, sans machinerie, des jeux d'eaux uniques au coeur des jardins ! Ce prochain week-end ce sont les "Costumés de Venise" qui animeront ces jardins magnifiques. La splendeur des costumes et la beauté du décor seront au rendez-vous ! Durant tout le week-end, vente de produits vénitiens, photos souvenirs avec les costumés, petite restauration .... et bien d'autres surprises ! Les 8 et 9 juin de 9 h 3 0à 18 h 30 , le 10 juin de 9 h 30 à 17 h30. Toutes les infos via le SITE Isabelle Verjans a pris contact avec Nathalie Dechangy, directrice des jardins ..