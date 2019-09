Les classiques reviennent au Caméo à Namur ! - Namur Matin - 16/09/2019 Le cinéma Caméo (Les Grignoux asbl) inaugure dès ce mois , une nouvelle programmation de films classiques. Des cycles consacrés à de grands réalisateurs, films cultes, films classiques : la saison sera vivante et diversifiée. Chaque titre programmé fera l’objet d’une première séance de présentation par un animateur des Grignoux. Et rendez-vous ce lundi 16 septembre à 19h30 avec "Monika" d'Ingmar Bergman. L'histoire d'amour contrariée de deux jeunes en fuite, en plein été. Monika rompt avec les conventions du cinéma classique et de la morale . L'un des films fondateurs du cinéma moderne et précurseurs de la Nouvelle Vague française . Toutes les infos via le site. Isabelle Verjans a contacté Nicolas Bruyelle, animateur.