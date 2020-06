Les chenilles s'invitent au jardin ... - Namur Matin - 24/06/2020 Chaque jour, elles mangent jusqu’à deux fois leur poids en feuilles. Si les chenilles annoncent l’arrivée de papillons aux couleurs chatoyantes, elles n’en font pas moins le malheur des jardiniers. Et certaines espèces sont vraiment redoutées par ces derniers comme la pyrale du buis qui comme son nom l’indique a un gros faible pour cette plante, le ver de la pomme ou celles qui jettent leur dévolu sur vos choux. Vous souhaitez vous débarrasser de ces chenilles pour préserver votre jardin mais hors de question pour vous d’utiliser des produits phytosanitaires trop dangereux. L’asbl Adalia, basée à Namur et spécialisée dans le zéro phyto vous propose ses solutions. Isabelle Bourges : « Vous pouvez installer dans votre jardin des nichoirs. Notamment des nichoirs à mésanges. Elles sont vraiment friandes de chenilles au printemps. Dès qu’elles auront leurs petits, elles parcourront votre jardin et vous débarrasser de tout ce qui est nuisible comme pucerons et chenilles. » Si vous savez planter les choux, et que vous voulez les protéger contre la piéride du chou là aussi il y a une solution : « Vous pouvez placer un voile pour éviter que la piéride ne vienne pondre dans les choux ». Et pour pourvoir continuer à faire vos compotes de pomme ou vos tartes, Adalia vous propose le piège à phéromones à placer dans l’arbre pour piéger les mâles. Tous les bons conseils au jardin www.adalia.be