Les baisers musicaux circuleront à Godinne ce dimanche - Namur Matin - 14/12/2020 En avant la musique ! Et les mots chaleureux…. pour cette fin d’année 2020 quelque peu chahutée par le coronavirus. Les idées fusent pour s’évader et proposer un peu de féérie. A Godinne, dans l’entité de Yvoir, près de Dinant, on a imaginé un char musical. Sa mission : distribuer des " Christmas Dedicas ". L’idée vient du GAGM, le Groupement Associatif de Godinne sur Meuse, quelque peu désemparé de ne pas avoir pu organiser le traditionnel marché de noël à la vieille ferme de Godinne. Julien Brasseur, membre du GAGM : " Ce sera un traineau musical, une sono, avec un Père Noël DJ, on va sillonner les rues du village de Godinne dès 16h. L’idée c’est de permettre aux gens d’envoyer leurs dédicaces de Noël à leurs amis, famille, qui habitent Godinne. On apporte telle chanson, à telle adresse, avec tel message." Réservez votre baiser musical à délivrer au Godinnois de votre choix sur www.gagm.be Les petits lutins du Père Noël feront le