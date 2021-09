Les araignées sont de retour dans votre intérieur ? Pas de panique !

Elles sont de retour dans vos intérieurs.... les araignées ! - Namur Matin - 16/09/2021 Le matin au réveil, elle semble vous attendre sagement dans votre baignoire ou votre évier... Eh oui, à la fin de l'été, les araignées sont de retour dans les maisons ce qui a lieu de déplaire à beaucoup d'entre nous ! Et pourtant soyez rassurés, leurs 8 pattes et leurs 6 yeux (en général) ne vous feront pas de mal. C'est la pleine période de reproduction qui a débuté à la fin du mois d'aout et ce pour quelques semaines. Au cours de l’hiver, les araignées sont des larves qui grandissent petit à petit pour atteindre la taille adulte à cette époque-ci. Les mâles se mettent donc à la recherche d’une femelle pour s’accoupler et il n’est donc pas surprenant de les rencontrer aujourd’hui. Il existe plus de 40 mille espèces d’araignées dans le monde, dont environ 700 vivent chez nous. En cette période donc, certaines de ces charmantes bestioles se retrouvent dans les coins des maisons, du grenier à la cave. Mais elles vivent essentiellement à l’extérieur. Celle que l'on rencontre actuellement s'appelle La tégénaire des maisons ou tégénaire noire. Si elles vous effrayent, les araignées ne vous veulent aucun mal. Alors, mieux vaut les laisser tranquilles et si vous souhaitez les mettre à l'extérieur sachez qu'elles s'accrochent facilement à une raclette en caoutchouc ! Sébastien Renson est éco-pédagogue pour le Cercle des Naturalistes de Belgique, notamment sur le site de Floriffoux. Il nous en dit plus !