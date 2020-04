Les 40 Molons toujours en action - Namur Matin - 28/04/2020 177 ans au service de ceux qui ont besoin d’un coup de pouce Si vous êtes namurois, forcément vous les connaissez! Si pas, et bien ce sont des personnages hauts en couleur avec chapeau, grosse collerette blanche et costume folklorique. Ils agitent leur TCHIRLIKE -c’est leur tirelire- pour collecter des fonds pour les plus pauvres dans les rues de Namur. Dès que les beaux jours pointent du nez, ils viennent à votre rencontre mais c’est surtout en septembre qu’ils sont le plus actifs. Ce qu’ils offrent, c’est une aide unique. Par exemple le règlement d’une facture d’hôpital. L’argent n’est jamais versé directement à la personne dans le besoin. Ils s’occupent des factures ou frais eux-mêmes, en toute discrétion. Avant d’être une société Folklorique, réunie sous le nom de la société Royale Moncrabeau, ils ont avant tout donc, une mission philanthropique comme nous l’explique Christophe Dubois, responsable communication et Molon : « Ici les gens qui se présentent sont des gens qui se retrouvent depuis peu dans le besoin. Depuis le début de la crise liée au Coronavirus. Certains ont perdu leur emploi et se retrouvent vraisemblablement pour quelques mois dans l’embarras. » La Royale Moncrabeau " Les Quarante Molons " est probablement la société folklorique et philanthropique la plus ancienne de la Wallonie (Région francophone du sud de la Belgique). Fondée en 1843, la Royale Moncrabeau est une société " chantante "qui conjugue Plaisir et Charité ! Impossible de croiser la célèbre Tchirlicke en ce moment en raison du confinement, mais vous pouvez la remplir de manière virtuelle en vous rendant sur : http://www.royalemoncrabeau.be/