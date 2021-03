"Le voyage d'une goutte d'eau" tout savoir sur le cycle de l'eau au Lac de Bambois

Le voyage d'une goutte d'eau .. - Namur Matin - 22/03/2021 On l'utilise tous les jours en ouvrant le robinet mais que sait-on réllement du voyage fait par l'eau avant d'arriver chez nous. De la marre au robinet en passant par le ruisseau et la station d'épuration, suivez le périple fascinant de l'eau. Un mystère que l'on vous propose d'éclaircir au Lac de Bamblois lors d'une visite guidées ce dimanche. "Le voyage d'une goutte d'eau" c'est le nom de cette visite. Françoise Doumont est la coordinatrice des animations. Et on peut dire que le Lac de Bambois est directement concerné par le cycle de l'eau En pratique : ce dimanche 28 mars de 10 h à 12 H et de 13h30 à 15H30. Rendez vous 15 minutes avant à l'entrée. Tarifs : 9 € par adulte (12 ans et +) / 7 € par enfant / Gratuit pour les moins de 5 ans Respect des gestes barrière et port du masque obligatoire à partir de 12 ans. Toutes les infos via le site https://www.lacdebambois.be/