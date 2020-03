Le vélo électrique : l'essayer c'est l'adopter

Aller en vélo électrique au boulot… Peut-être même conduire ses enfants et faire ses courses à l’aide d’un vélo cargo… Se passer de la voiture pour tout, vous êtes de plus en plus nombreux à y penser. Mais le prix de ces vélos est souvent un frein pour sauter le pas… Et puis est-ce vraiment une solution sur le long terme ? L’association Pro-Vélo a décidé de vous aider à vous décider en proposant des formations et des tests avant achat à Namur et à Gembloux…

Le concept

Pour 255 € (= 85€/mois) testez un vélo à assistance électrique dans de bonnes conditions durant trois mois. Rachetez alors le vélo à prix avantageux si l’expérience vous a convaincu-e !

En plus du test de 3 mois, Pro Velo vous propose un "package mobilité" complet :

Une rencontre en début de projet pour répondre à vos questions, discuter de vos envies et/ou de vos craintes, vous remettre le vélo et vous proposer une formation "Ma ville à vélo" pour être à l’aise dans la circulation ;

en début de projet pour répondre à vos questions, discuter de vos envies et/ou de vos craintes, vous remettre le vélo et vous proposer une pour être à l’aise dans la circulation ; Une assurance contre le vol ;

; Un cadenas de qualité , et la possibilité d’acquérir un casque et des fontes ;

, et la possibilité d’acquérir un casque et des fontes ; Une réduction de 10% sur tous nos articles en boutique ;

sur tous nos articles en boutique ; Un accompagnement de l’équipe tout au long du projet ;

tout au long du projet ; La possibilité d’acheter le vélo si vous êtes convaincu-e à l’issue du test, en déduisant les mensualités déjà payées.

Ce projet vous est proposé par Pro Velo Namur, en collaboration avec la Ville de Namur.

Les dates

4 départs sont encore prévus en 2020 :

Départ 1 : samedi 28/03 (9-12h) - retour la semaine du 22/06

(9-12h) - retour la semaine du 22/06 Départ 2 : samedi 13/06 (9-12h) - retour la semaine du 07/09

(9-12h) - retour la semaine du 07/09 Départ 3 : samedi 04/07 (9-12h) - retour la semaine du 28/09

(9-12h) - retour la semaine du 28/09 Départ 4 : samedi 19/09 (9-12h) - retour la semaine du 04/01

Attention : il est impératif d’être présent à cette rencontre.

Lors de cette rencontre, vous prendrez possession du vélo et participerez à la formation "Ma ville à vélo" en compagnie des autres participants (environ 10 personnes).

Conditions pour participer

Les conditions d’inscription sont :

Habiter la commune de Namur, y travailler ou y étudier ;

Avoir plus de 18 ans.

Le vélo : Oxford Box 2.0

Tous les vélos proposés en test sont des vélos de manufacture belge. Pro Velo met en effet un point d’honneur à travailler avec des acteurs locaux !

Les vélos testés sont SOIT neufs SOIT ont roulé 3 à 6 mois. Dans tous les cas, les vélos sont entièrement révisés par l’équipe de mécaniciens. Les vélos ayant roulé 3 ou 6 mois sont également moins chers en cas d’achat du vélo à l’issue du test.

Test de vélo cargo " Bike43 " pendant 4 semaines avec Pro Velo Gembloux

Avec le projet " Vélo XXL ", soutenu par la Ville de Gembloux, expérimentez une mobilité active en famille dans de bonnes conditions et sans devoir investir directement dans un vélo cargo.

En effet, pendant 1 mois, nous vous remettons un " Bike43 " (Bike for three / vélo pour 3). On vous en dit plus sur ce vélo familial innovant un peu plus loin sur cette page.

En début de test, bénéficiez d’un accompagnement personnalisé. Pro Velo prévoit aussi pour vous tout le nécessaire pour que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel : votre expérience vélo et votre réorganisation familiale pour remplacer la voiture par le vélo.

Votre kit " Vélo XXL " pour une nouvelle mobilité en famille

Un vélo cargo Bike43 à assistance électrique (plus de détails ci-dessous)

à assistance électrique (plus de détails ci-dessous) 2 sièges enfants (pour des enfants de 9 mois à 10 ans),

(pour des enfants de 9 mois à 10 ans), Un coaching personnalisé ,

, Une assurance vol ,

, Une assistance remorquage ,

, Un cadenas de qualité ,

, Un bon de réduction pour s’équiper dans notre boutique.

Bike43, le vélo maniable, stable et évolutif pour le transport de 2 ou 3 enfants et des courses.

Le Bike43 (littéralement traduit de l’anglais, " vélo pour trois ") est un cargo familial unique en son genre. Contrairement aux vélos bac classiques qui peuvent paraître lourds, encombrants et volumineux ; le Bike43 permet de se faufiler facilement et de façon sécurisée dans la circulation.

Par ailleurs, le Bike43 permet de multiples combinaisons et s’adapte à vos besoins.

Toutes les infos ici