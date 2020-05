Le vélo, ça doit rester agréable ! - Namur Matin - 11/05/2020 Le vélo, ça doit rester agréable ! Même si c’est pour se rendre au travail. On risque de les voir fleurir un peu partout. On s'attend à ce qu'une partie d'entre vous reprenne le chemin du travail à vélo. On sait que les mesures de distanciation dans les transports en commun sont assez strictes: le nombre de voyageurs est limité à 12 pour un autobus standard, 19 pour un articulé et 20 pour un tram... Cela pourrait vous inciter à repenser votre façon de vous rendre au travail. Chez Provelo, on a senti la reprise s’amorcer. Alice Van De Vyvere, chargée de projet pour l’ASBL Pro Vélo : « On a reçu énormément de demandes de réparations dans les dernières semaines et dans les derniers jours. C’est bien car les personnes pensent à faire vérifier leur vélo avant de reprendre la route. » A côté du côté technique et conformité, il y a un point essentiel à ne pas négliger : « Le vélo est quelque chose qui doit rester agréable et cela doit passer par un confort sur la route. Cela signifie savoir prendre sa place au milieu des voitures, savoir adapter son itinéraire,… » Dans le Brabant Wallon, les « points nœuds » vous aident à circuler. C’est tout un réseau d’itinéraires reconnaissables par un balisage vert et blanc accompagné de chiffres. Depuis ce lundi, Pro Velo Liège, Mons, Namur, Ottignies, Gembloux, Bruxelles ouvrent à nouveau et vous proposent leurs services habituels. Retrouvez l’interview en audio de Alice Van De Vyvere, chargée de projet pour l’ASBL Pro Vélo sur cette page. Toutes les infos sur : Provelo.org