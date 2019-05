Le service d'intervention psychosociale urgente de la Croix Rouge recherche des bénévoles - Namur... La Croix Rouge recherche des bénévoles au service d'intervention psychosociale urgente (SISU). Et l’équipe cherche à se renforcer dans les provinces de Namur et du Luxembourg Catastrophes, accidents, attentats, disparitions, mais aussi 20km de Bruxelles ou festivals de l’été… Les volontaires de ce service méconnu de la Croix-Rouge sont pourtant tout aussi présents que nos secouristes ! Ils font partie du SISU, le service d’intervention psychosociale urgente. Qu’est-ce que l’intervention psychosociale ? Lors d’une catastrophe ou d’un accident, les blessures ne sont pas uniquement physiques, elles peuvent aussi être psychologiques et toucher les victimes, leurs proches et les témoins. En situation de crise, le volontaire psychosocial est amené notamment à : assurer l’accueil psychosocial des personnes impactées et de leurs proches évaluer les besoins des différents publics proposer un premier soutien psychosocial assurer un soutien émotionnel dans un centre d’appel téléphonique récolter et traiter les données administratives des personnes impactées participer aux rapatriements de ressortissants belges en situation difficile Le SISU compte actuellement 50 volontaires actifs en Wallonie et à Bruxelles. Et l’équipe cherche à se renforcer dans les provinces de Namur et du Luxembourg (Neufchâteau, Bertrix, Bastogne, Bouillon, Gedinne, Malmedy, Vielsam, Gouvy, Couvin…) Nancy Ferroni est porte parole de la Croix Rouge.. Elle était l'invitée d'Isabelle Verjans Sachez encore qu'une réunion d'information se tiendra ce mercredi 15 mai de 19 H à 21 h rue Fond du Maréchal à SUARLEE