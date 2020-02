Le salon Decojardin, c'est ce week-end à Ciney Expo - Namur Matin - 20/02/2020 Le premier salon de l’année du genre fait la part belle au naturel Oui ! ça y est… on n’y est pas encore mais presque… le printemps pointe son nez ! On peut le sentir, dans l’air, la lumière et dans les prémices de vie qui s’invitent dans nos jardins. Il va falloir enfiler les bottes, les gants et se mettre à l’ouvrage. Autant être prêt, car quand la nature reprend ses droits, il faut suivre sa cadence. Une cadence parfois infernale donc autant ne pas se laisser envahir. Peut-être avez-vous des ambitions pour votre jardin, terrasse ou balcon cette année ? D’autres fleurs, une véranda, une piscine ? Peut-être avez-vous des questions sur le compostage, les aromates, la législation en matière d’aménagement ?