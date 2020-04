Le Rotay club s’engage dans diverses missions - Namur Matin - 07/04/2020 Le président du club de Dinant dévoile leur plan d’action. Venir en aide aux autres ? « Ça fait partie de l’ADN d’un service club comme le nôtre. Dès lors que l’on fait fasse à une crise de cette nature, on a le réflexe de se demander ce que l’on peut faire » souligne Dominique Niset. Le président du Rotary Club de Dinant et ses membres s’investissent dans diverses actions avec de nombreux volontaires. Le tout, c’était de coordonner les efforts et de ne pas partir tous azimuts. Renseignements ont été pris avec l’hôpital, le CPAS, la ville pour proposer de l’aide de manière optimale. Le spectre de l’aide est large et varié. Dominque Niset : « Nous avons une action avec le CPAS pour suppléer aux personnes qui ont des difficultés à se déplacer, par exemple pour aller chez le pharmacien. Nous avons une action avec le service oncologie de l’hôpital de Dinant pour financer le déplacement des malades qui ne peuvent le faire parce qu’ils manquent de bénévoles. Nous aurons aussi à Pâques vers les personnels et pensionnaires de maisons de retraite de Dinant pour distribuer des œufs de Pâques. » A côté du volet humain, de l’aide directe aux personnes dans le besoin, le club participe à un volet plus technique, le Rotary a pris contact avec un réseau de propriétaires d’imprimantes 3D : « Nous allons fabriquer 12 000 surmasques. Nous étions partis sur 6000 mais nous avons trouvé les financements pour doubler la mise. Nous avons fait également l’acquisition de deux imprimantes 3D. Contrairement à ce que l’on peut penser ce n’est pas très cher, on peut en acquérir pour deux cents euros pièce. Les surmasques c’est maintenant que nous en avons besoin,…, le problème c’est que nous manquons de matières premières. » Une interview réalisée par Isabelle Verjans à retrouver en entier en audio sur cette page https://www.rtbf.be/info/dossier/epidemie-de-coronavirus