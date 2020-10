Le Rêve d'Aby à Gembloux est en difficulté face au nombre croissant d'abandons !

Le Rêve d'Aby a besoin de vous ! - Namur Matin - 05/10/2020 Les valeurs de l'association : Intégrité - Humilité - Respect - Modération. Le Rêve d'Aby, c'est un monde dans lequel chaque animal est traité avec respect. Le Rêve d'Aby, c'est un monde où la notion d'animal "de rente" n'existe plus. Un animal de rente est un animal dont les caractéristiques physiques sont exploitées pour créer un produit ou un service. Le Rêve d'Aby c'est que les besoins vitaux des animaux soient pris en compte et ne passent plus après nos intérêts, que leur droit au bonheur soit une évidence. Le Rêve d'Aby, c'est un monde où chaque animal se voit un jour octroyé le droit de vivre pour lui-même L'association tire la sonnette d'alarme ! L'association basée à Gembloux héberge actuellement 150 équidés et animaux de ferme. Le refuge qui a pour vocation d’accueillir des animaux maltraités voit depuis plusieurs semaines les demandes d’accueil monter en flèche. Elle est surtout sollicitée pour des prises en charge d’animaux de plus en plus nombreuses. "Nous sommes dans une situation de plus en plus précaire" explique Sophie Locatelli, présidente. "Et ce à cause de la crise du Covid 19. Les gens ne savent plus faire face à l'entretien d'animaux comme les chevaux ou autre animaux de ferme (...) on ne sait plus faire face à toutes ces demandes d'abandon !" Le refuge fait également face à de nombreuses sollicitations pour l’accueil de chèvres, de moutons et de cochons vietnamiens. Priorité aux animaux issus de maltraitance La mission première d’un refuge agréé est d’ouvrir ses portes aux animaux maltraités. Le Rêve d’Aby peut être à tout moment sollicité par les autorités pour une saisie d’animaux et jamais il ne refusera une intervention. Le sanctuaire est aussi régulièrement appelé pour des prises en charge d’animaux errants, mais est également confronté à des demandes d’abandon. Une situation financière délicate Héberger des équidés et des gros animaux de ferme nécessite des infrastructures adaptées, du matériel de soin adéquat, des réserves de foin, de paille et un stock important de nourriture pour chaque espèce. Le quotidien au refuge engendre des coûts colossaux en parallèle aux soins vétérinaires à prodiguer aux pensionnaires. Pour maintenir l’équilibre des finances, Le Rêve d’Aby organise en temps normal différents événements durant l’année, mais la crise sanitaire de cette année 2020 a vu la totalité des festivités annulées et une forte diminution de ses visiteurs. Et les adoptions ont aussi diminué. Afin d’augmenter sa capacité d’accueil, le refuge avait planifié d’importants travaux ; mais face aux difficultés financières, la responsable des lieux a été contrainte de les reporter. Des craintes pour les mois à venir Aujourd’hui, l’équipe du Rêve d’Aby redoute encore un peu plus l’arrivée de l’hiver ; les animaux devront tous trouver une place au chaud au sein du sanctuaire et être assurés de tous les soins nécessaires à leur bien-être. Si l’équipe se donne sans compter pour organiser la dure saison de ses 150 pensionnaires, elle pense déjà aux situations dramatiques auxquelles elle devra à nouveau faire face cette année. " Si certains propriétaires cherchent des solutions pour leurs animaux dont ils ne peuvent plus s’occuper, d'autres ne le feront pas et on risque de voir les cas de négligences augmenter ", regrette Sophie Locatelli. La liste d’attente du Rêve d’Aby est complète, le refuge doit se montrer ferme à l’égard des (trop) nombreux particuliers qui téléphonent quotidiennement pour une demande de prise en charge. Les refuges vivent principalement grâce aux dons et travaillent d’arrache-pied pour offrir une nouvelle vie à des animaux victimes des pires actes de maltraitances ; aujourd'hui Le Rêve d'Aby a besoin d'aide pour continuer à mener à bien sa mission et passer l'hiver. Plusieurs façons de les soutenir, devenir membre, parrainer un animal... Il n'y a pas de petit don, vous pouvez même les soutenir pour 1 euro par mois (https://www.lerevedaby.com/nous-aider).