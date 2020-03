Le Relais des Voyageurs : le festival qui vous envoie balader

Pour la première fois, un festival est entièrement dédié aux « voyages simples et contemplatifs » à la portée de tous. Le Relais des Voyageurs répond à une demande de plus en plus grande, une prise de conscience accrue en faveur de modes de voyages plus lents, plus légers, plus longs, plus écologiques, plus humains, plus personnels…

C’est lors de son second voyage à vélo en famille que l’idée a vagabondé dans la tête de Mélanie. De retour de la dentelle bretonne, cette idée ne la lâche pas. C’est à ce moment que François et Cédric lancent Hike up, leur agence de dynamisation touristique, et L’Echappée Transwallonne, une invitation à l’aventure près de chez soi. Ils se sont trouvés…



Le projet de ces trois passionnés est un festival, pas un salon, pas une foire au voyage, à l’extrême ou à l’aventure. Le festival se construit autour d’une programmation qui guide le choix des thèmes et des partenaires.



Axé sur le partage d’expériences et le conseil, Le Relais des Voyageurs est le premier festival qui démontre que voyager autrement, c’est facile et accessible à tout le monde.



Le Relais vous sort des all-in qui se suivent et se ressemblent et vous aide à reprendre le contrôle de vos évasions, dans le respect de l’environnement, des autres et de votre rythme.

Au Relais des Voyageurs, vous rencontrerez des voyageurs en herbe et des professionnels. Ils partageront avec vous les craintes et les joies de leur première aventure. Ils vous livreront des conseils, des trucs et des astuces qui facilitent l’itinérance. Ils testeront avec vous du matériel et des équipements pour partir à vélo, à pied, en kayak, en train, en pulka, en dromadaire ; seul, en famille, en couple, entre amis…



Voyager autrement, c’est possible et c’est facile ! Vous rêvez de liberté, de grands espaces, de nature, de rencontres et d’authenticité ? Le Relais des Voyageurs vous aide à réaliser vos rêves, à surmonter vos doutes et vos craintes.



Le Relais des Voyageurs est un comptoir de rencontres et de conseils à la carte. C’est un guichet qui a réponse à toutes vos questions. C’est aussi le zinc où se poser, boire des coups, s’évader et faire des rencontres motivantes et rassurantes.

Le programme :

DES ATELIERS Cuisiner sur un bec unique ou au feu de bois, s’équiper (vélo, sac à dos, kayak, packraft. canoë), entretenir son matériel, occuper les enfants avec 3 fois rien, avec de l’allure en itinérance…



DES DISCUSSIONS Du bon usage des nouvelles technologies, limiter ses déchets et son empreinte carbone, énergie durable, autonome en eau, bivouac vs camping sauvage, voyager seul, les enfants sur la route…



DES RENDEZ-VOUS Le Pot des pèlerins de St-Jacques, L’Apéro des hébergeurs de cyclos.



DES ESPACES INFOS CONSEILS Quel budget ? Comment libérer du temps ? Quelles assurances ? Quelles lectures ? Quel matériel ? Quelle destination ?



DES FILMS ET DOCUMENTAIRES Des films amateurs et professionnels, documentaires, de fiction et d’animation pour illustrer les ateliers et les discussions.



ET ENCORE… Une exposition, des podcasts…

Des photographes voyageurs, marcheurs, cyclistes, canotistes partageront avec vous et en images les joies et les lumières de leurs voyages :

Martin Paldan (DK), Västerdrottningen (S), Julia Oláh (S), Les Sentiers du Phoenix (B), Olivier Pouquet (F), le Ptit Baroudeur (B), François Struzik (B), un inédit de Monsieur Iou (B), ...

Le Relais des Voyageurs, c’est ce samedi 7 et ce dimanche 8 mars, à l’ancienne banque Fortis, rue des Carmes, 23 à Namur de 10h00 à 21h00.

Toutes les infos ici