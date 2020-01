Le recyclage en tournée près de chez vous ! - Namur Matin - 28/01/2020 Les récypars mobiles viennent à votre rencontre. Que faire de votre huile de friture, de la frigolite, des piles usagées ? Les amener au récyparc près de chez vous reste le meilleur réflexe. Mais encore faut-il pouvoir se déplacer ! Le récyparc mobile est LA solution pour ceux qui ne disposent pas de véhicules ou qui ont, de manière générale, des problèmes de mobilité. Attention, le tri sélectif reste de mise ! Voici les déchets acceptés : Encombrants, déchets verts, bois, métaux, déchets d'équipements électriques et électroniques, films plastiques, pots de fleurs, huiles de friture et de moteur, piles et frigolite. Il y a également quelques conditions d’accès à remplir : Les remorques et camionnettes ne sont pas autorisées au récyparc mobile ; La quantité de déchets apportés est limitée à 1 m³. Présenter votre carte d’identité. Retrouvez ici le calendrier des collectes près de chez vous : https://www.bep-environnement.be Bien que les récyparcs mobiles visent avant tout les personnes à mobilité réduite, ils sont ouverts à tous. Corinne Vermeeren en charge de ce projet de récyparc mobile au BEP était l’invitée de Namur Matin sur VivaCité