Le RC Namur organise sa traditionnelle "printanière" ce samedi 20 février  

Le RC Namur organise sa traditionnelle - Namur Matin - 16/02/2021 Bientôt le printemps....et avec le redoux c'est aussi le moment attendu par les sportifs pour redémarrer les entrainements. Le RC NAMUR (Running club) de Namur organise sa traditionnelle "printanière" ce samedi 20 février. Pour la petite histoire, le RC Namur est un club de jogging qui s'est formé au début de l'année 1988 à partir de quelques adeptes du ski de fond et de la course à pied. Aujourd'hui, il se compose de plus de deux cents membres, originaires en grande majorité de la province de Namur. A noter que un facebook live aura lieu à l'heure du départ de la course, samedi 20 février à 14h. vous pouvez rejoindre la page RC Namur - événement la printanière. André Antoine coordinateur de cette course nous rappelle le concept de ce rendez-vous très attendu des joggeurs....