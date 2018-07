Le "Ravel des BBQ" dès ce 8 juillet

Ces balades vélo gourmandes font environ 25 kilomètres et vous ouvrent les portes des restaurateurs locaux qui vous concoctent des menus terroir cuisinés au barbecue. Des animations pour petits et grands sont organisées pour des moments festifs et conviviaux…

Premier rendez vous ce dimanche 8 juillet à Doische !

Toutes les infos via le site

Ecoutez Marine Lombet de la Fédération Touristique de la Province de Namur.. Elle était l'invitée d'Isabelle Verjans