Le Pavillon, nouveau lieu consacré aux cultures numériques en Belgique - Namur Matin - 09/03/2021 Un dome fait de bois et de verre...sur l'Esplanade de la Citadelle de Namur, juste à côté de la station haute du téléphérique le Pavillon de Milan sera inauguré ce samedi après des mois de reconstruction. L’ancien pavillon belge de l’Exposition universelle de Milan signé par l’architecte namurois, Patrick Genard, ouvre ses portes pour une phase test de trois mois, avant fermeture pour réaménagement le 13 juin. Acquis par la Ville de Namur et confié à l’association namuroise KIKK pour sa gestion quotidienne et son animation, l’arrivée du Pavillon permet à la ville de disposer, au bout de l'esplanade de la Citadelle, d’un bel outil attractif tout en confirmant sa position de Smart City. Á l'occasion de l'ouverture du Pavillon, Canal C,a décidé de mettre un coup de projecteur sur ce nouveau point d'attraction namurois. La télévision locale propose une émission spéciale ce soir à 19h30. Pascal Collin, journaliste et co-producteur de l'émission était l'invité de Namur Matin ce mardi ! Ecoutez le