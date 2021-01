Le parcours des "Seigneurs de Crupet", entre balade et jeu de piste

Les amateurs de mystères et de natures seront ravis. Durant cette balade créée par l'organisation Gemotions , il faudra résoudre une énigme historique et de taille : le vol du château du Seigneur de Crupet , Jean de Carondelet. La recherche du coupable emmène les participants dans une longue enquête dans la campagne wallonne. Souvent désigné comme "plus joli village de Belgique", Crupet, ses châteaux et son donjon plongent le visiteurs dans l'univers des seigneurs et de leurs domaines, au 17e siècle.

Pour jouer et tenter de démasquer le voleur de château, il faut s'inscrire via internet sur ce site. Après avoir renseigné les informations, les organisateurs demandent la création d'une équipe, afin de l'inscrire dans le tableau final des scores reprenant tous les joueurs confondus. Le reste de l'activité se déroule par SMS, où, après avoir payé un montant total de 20€ pour toute l'activité, le jeu débute. Sur un modèle de question réponse, il est donc envoyé une première énigme à laquelle les participants doivent répondre, puis recevoir de nouveau un SMS et ainsi de suite. La balade est dotée du niveau "très difficile", plus adaptée aux adultes et aux adolescents. Un petit matériel est à prévoir : téléphone chargé, boussole, papier, mètre et crayon.