Le P'tit Festival du Film d'Archéologie à Rochefort ce jeudi dès 19 h - Namur Matin - 02/12/2021 Pour la 8ème édition, le P’tit Festival du Film d’Archéologie de Rochefort (PFFAR) invite le public à sa soirée cinéma autour de l’archéologie ce jeudi 2 décembre Un festival qui présente à chaque fois des films de qualité et dont le but premier est de rendre l'archéologie accessible au plus grand nombre. Lors de cette soirée, en présence des réalisateurs et archéologues, il vous est proposé d’aller à la rencontre des explorateurs du passé. Ecoutez Françoise Fontaine, directrice de La Malagne.