Le "Marathon des Lettres", c'est ce samedi à Namur ! - Namur Matin - 06/12/2019 Chaque année Amnesty organise son marathon des lettres. Objectif : aider celles et ceux dont les droits les plus fondamentaux sont bafoués à travers le monde. Il y en a une cinquantaine, organisés localement ces jours-ci... Et à Namur c'est ce samedi dès midi dans les Jardins du Maieur. Le marathon des lettres c’est la plus grande manifestation de solidarité en matière de droits humains partout dans le mode. Le but est de soutenir les défenseurs des droits humains. Chaque année Amnesty choisit une 10ène de portraits emblématiques. Des militants. Comme cette jeune iranienne qui a été condamnée à 25 ans de prison pour avoir défendu publiquement le choix de porter ou non le voile. Philippe Givron d'Amnesty international était l’invité de Namur Matin ce vendredi . Il rappelle que toutes ces lettres ne restent pas lettres mortes, il y a des résultats. C’est pourquoi votre lettre ou signature compte. Pour ceux qui ne n’ont pas la possibilité de se déplacer, une pétition en ligne existe également. www.amnesty.be