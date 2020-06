Le lac de Bambois ouvert à la baignade - Namur Matin - 22/06/2020 Un bain de soleil pour tous ! Un tas d’activités vous attendent au lac de Bambois : On peut pêcher le brochet, faire bronzette, se promener dans les magnifiques jardin ou même se baigner. Marie-Julie Baeken, la gestionnaire du site nous décrit le site : « Autour du lac, il y a une douzaine de jardins qui sont organisés autour de 3 thèmes : la découverte, la poésie et la sagesse. Ces jardins sont eux-mêmes redécoupés en zones avec une multitude de types de jardins différents. On passe du jardin à la française au jardin à l’anglaise sans oublier le jardin japonais. » Cet été, comme partout ailleurs, les événements qui étaient organisés au lac tels que les concerts ont été annulés. Mais la gestionnaire du site tempère et espère : «Peut-être que si des opportunités se présentent on ira vers des formules en petits groupes et sur réservation. On est en train d’y réfléchir». Ce qui est certain c’est que l’on pourra se baigner : « La grande nouvelle c’est que l’on a pu ouvrir la baignade, la plage est ouverte. Il y a une zone de sable ainsi qu’un petit bassin pour les enfants qui peuvent être surveillés de près par les parents. Il y a aussi toute une série de pelouses aménagées pour pouvoir prendre un bain de soleil. Une zone ombragée également où se reposer sans UV. Tout près, une plaine de jeu où les enfants peuvent passer de la baignade à la plaine. » Le lac de Bambois c’est rue du grand Etang à Fosses-La-Ville lacdebambois.be pour réserver