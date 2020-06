Le groupe Los Pepes vous remonte les bretelles

Los Pepes vous remonte les bretelles ! - Namur Matin - 18/06/2020 Des textes « engagés mais pas chiants » Six joyeux lurons, des rebels en bretelles qui dispensent la bonne parole sur des airs pop-folks : c’est Los Pepes. Le groupe, originaire d’Andenne, sort son 1er album: « Velocipedus Pepera ». Sur le Facebook du groupe, on découvre leur objectif : « Faire bouger les gens et les idées, divertir sans abrutir, taper du poing sur la table tout en vous faisant taper du pied ». Pierre Vanrenterghem prête sa voix, joue de la guitare et participe aussi à l’écriture des textes. Pour lui, la musique engagée ne doit pas être « chiante » : « Il y a beaucoup de personnes qui font de la musique engagée, mais qui la font pour eux et qui ont envie qu’on les prennent au sérieux. Nous on part du principe que pour qu’une cause ait un écho, il faut qu’elle soit agréable à entendre. Il faut aller chercher le public. » L’une des chansons est intitulée « Clara». Elle raconte l’histoire d’une jeune femme qui vit à travers les réseaux sociaux au point d’en oublier de vivre sa vraie vie. Et comme Pierre est aussi professeur d’anglais dans la vie, ses élèves sont une source d’inspiration directe. Autre titre : « Le fil d’Ariane » qui invite à ne pas perdre le cap : « Le message de cette chanson, c’est vraiment de dire on est tous conscients qu’il y a un problème… Mais il faut l’avouer, on ne fait rien pour changer. On n’en a pas vraiment besoin. Moi je rentre chez moi, j’ai Netflix, j’ai de quoi manger en trois minutes. Cette chanson est une alerte pour changer nos habitudes avant qu’il ne soit trop tard. » Si vous voulez voir et écouter Los Pepes sur scène, sachez qu'ils vont ouvrir la saison des concerts à Abbaye de Villers (Villers-la-Ville) le 3 Juillet https://www.facebook.com/lospepesbelgium/