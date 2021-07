Le Groupe d'Action locale "Meuse Campagne" vous invite à découvrir les histoires agricoles de nos villages !

Le Groupe d'Action locale "Meuse Campagne" vous invite à découvrir les histoires agricoles de nos... Le GAL, Groupe d’Action locale "Meuse Campagnes" est actif dans les communes d’Andenne, Fernelmont et Wasseiges. Contribuer à ce que les campagnes restent des lieux vivants, dynamiques sur le plan économique, forts d’un tissu social soudé et d’une implication citoyenne, utilisant les ressources naturelles de manière économe et intelligente tel est l'objectif du GAL qui propose un nouveau produit touristique qui va permettre aux gens de découvrir les histoires agricoles des villages comme celui de Bonneville. Et ce samedi 3 juillet le groupe d'action locale organise l’inauguration de ses nouveaux circuits de balade sur le thème "quand le paysage nous raconte la mémoire des villages. " A quoi ressemblait le village quand tu avais mon âge ? " C’est par cette question d’enfant que débute les 3 nouveaux parcours touristiques. Venez découvrir Bonneville, Meeffe et Hingeon sur un parcours de 5km environ. À chaque point d’intérêt, grâce à des capsules audios, vous pourrez écouter les échanges d’un grand-père avec sa petite-fille à propos de l’évolution de son village et du monde agricole, à travers l’analyse du paysage et les souvenirs des anciens. Agrémentée d’anciennes photos, de cartes postales et d’informations supplémentaires sur les différents lieux, chaque balade vous invite à poser un nouveau regard sur les techniques agricoles d’autrefois, leur évolution, et l’impact qu’ils ont pu avoir sur la configuration du village mais également sur la vie de ses habitants. Aurélie Kempeneers est chargée du projet tourisme, elle nous en dit plus. C'est donc ce samedi dès 9h00 à l'église de Bonneville, c'est rue de la Trichenne. Réservation obligatoire Et pour plus d'infos c'est via le site MEUSE CAMPAGNE