Le grand nettoyage de printemps n'attend plus que vous. - Namur Matin - 27/02/2020 C'est parti pour l'édition 2020 du Grand nettoyage de Printemps! "LA" Grande action en Wallonie où vous, citoyens, êtes invités à créer ou rejoindre, des équipes pour nettoyer notre environnement. Cette opération lancée en 2015 a permis de ramasser, 499 tonnes de déchets sauvages rien que l’an dernier. Valérie Cartiaux, responsable communication de l'ASBL Bewhapp en charge du grand nettoyage de printemps nous livre les nouveautés pour 2020: "On a lancé un grand concours de l’objet insolite. C’est vrai que l’on voit toutes sortes de déchets. On a créé ce concours pour donner un petit côté ludique à l’opération. A noter que 3 catégories peuvent concourir: entreprises, écoles et citoyens. " Vous pouvez-vous inscrire par équipe ou seul et rejoindre une équipe déjà existantes. Vous recevrez gratuitement un quitte de ramassage: à savoir une paire de gants et un gilet fluo pour la sécurité. Ainsi que des sacs bleus pour les PMC et des sacs transparents pour les autres déchets. L’année dernière il y a eu 163 000 participants: "cette année on met le focus sur les entreprises on a d’ailleurs créé une journée supplémentaire le jeudi pour permettre à davantage de sociétés de participer, ne serait-ce que une heure".(...) "L’année dernière nous avons ramassé presse que 500 tonnes de déchets". Le but aussi de cette opération c’est que ce soit un déclic vis-à-vis des personnes qui jette et que c’est personnes se disent que maintenant ce n’est plus tolérable de jeter ses déchets par la fenêtre de sa voiture encore mettre son petit sac de déchets près d’une poubelle publique comme je l’ai encore vu ce matin. "