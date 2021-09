Le Grand Manège, entièrement rénové, a ouvert ses portes au public

Au Grand Manège une chorale, "le choeur improbable" a été montée ce matin... - Namur Matin -... Un week-end sous le signe de la musique, à Namur : le Grand Manège, entièrement rénové, ouvre ses portes au public. Il abrite désormais le Conservatoire et le Cavema, le centre d'art vocal et de musique ancienne, ainsi qu'une toute nouvelle salle de concert. Pour permettre à tout un chacun de s'approprier les lieux, une chorale, "le choeur improbable" a été montée ce matin... Elle a réuni des musiciens novices et professionnels pour une vraie expérience vocale... Stéphanie Vandreck s'est glissée parmi les participants.