Le gendarme de St Tropez au caméo à Namur - Namur Matin - 17/08/2020 Ses mimiques désopilantes, son jeu survolté, son irrévérencieuse et jouissive incarnation des faiblesses humaines font de Louis de Funès un génie de l’humour qui aura créé un type comique, généreux, personnel et inimitable. Nicolas Bruyelle, animateur aux Grignoux : " On estime que Louis de Funès est un génie de l’humour. Louis de Funès tout le monde connaît ! C’est quelqu’un qui est un phénomène de société à lui tout seul, il a incarné le Français moyen et toutes les faiblesses humaines et malgré cela on l’adore et c’est là, que se trouve son génie. " L’acteur était musicien à la base : " C’était un pianiste de jazz, il a un sens du tempo. Il y a également un travail incroyable au niveau des mimiques, on dirait parfois un personnage de BD. Il avait toutes les qualités qui font de lui un génie du cinéma comique à l’instar de Chaplin ou Laurel et Hardy. " En 1964 tout change pour Louis de Funès, il a 50 ans quand sa carrière explose. Il connaît le succès tard. Écouter l’interview de Nicolas Bruyelle en entier où il revient sur les débuts tardifs de cette artiste du rire, ce génie de l’humour. Rendez-vous ce lundi 17 août à 20h pour le gendarme de St-Tropez au Caméo à Namur. Attention la séance sera précédée d’une présentation du film par un animateur des Grignoux.