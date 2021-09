Le Festival du Rire de Rochefort dès ce 29 septembre

Le Festival fête ses 40 ans et revient après son annulation et report du printemps 2021 avec des personnalités belges, telles que Pablo Andres, , Virginie Hocq et son nouveau spectacle " Ou presque " mais encore les Frères Taloche et Pierre Theunis – des talents qui ont marqué l’histoire du Festival. De l’autre côté de la frontière, certains de nos voisins français ont signé à nouveau pour (re) découvrir le public de notre plat pays. Jérémy Ferrari, Marine Baousson et Mathieu Madenian feront leurs premiers pas à Rochefort tandis que Michel Boujenah – un habitué – présentera son spectacle " Dans tous les sens ". De la nouveauté, il y en aura et ce, pour ravir tous les goûts. Arnaud Tsamere, Vincent Pagé et Alex Vizorek avec son tout nouveau spectacle " Ad Vitam " sont à l’affiche. Richard Ruben et Les Virtuoses offriront un show d’exception alors que Kheiron proposera 60 minutes d’improvisation. Finalement, la Suisse sera représentée avec Jessie Kobel de l’improbable duo " Kobel – Tougaux ". Toute la programmation visible sur le site du festival