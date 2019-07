Le Festival de l'Eté mosan, pour petits et grands !

L e rendez-vous estival de l'Eté Mosan est synonyme de rencontres, de partage et de découvertes musicales et patrimoniales !

Son itinérance d'églises en châteaux, de granges en jardins, sites plus exceptionnels les uns que les autres, sillonne une des plus régions de Wallonie. Le découvertes architecturales, la programme exigeante et diversifiée, les occasions de flâner au Pays des Vallées, ainsi que la qualité de l'accueil sont autant d'invitations à participer à l'un ou l'autres des dix-huits rendez vous planifier cet été !

Début des festivités le samedi 13 juillet à 17 h à l'Abbaye de Grandpré à Faulx-les-Tombes avec le Quatuor Danel. Le programme complet du Festival est à découvrir ICI

Le Festival de l'Eté mosan, c'est du classique, mais pas que ... Ainsi le vendredi 19 juillet vous avez rendez vous dès 120 H à la Ferme du Sanglier à Hemptinne avec l'Ensemble Contraste et Magali Leger qui vous feront revivre le mythe de l'inoubliable Joséphine Baker en s'inspirant de l'extraordinaire concert de 1968 à l'Olympia. Ce spectacle est un hommage à la carrière et à la vie de cette formidable chanteuse, danseuse et meneuse de revue américaine.