Le cri du cœur de Paysans-Artisans - Namur Matin - 24/04/2020 Le cri du cœur de Paysans-Artisans La coopérative encourage les namurois à continuer de consommer local Depuis le confinement, les commandes affluent au sein de la coopérative. Bertand Delvaux co-coordinateur de la coopérative namuroise : « si on passe ce palier-ci on peut vraiment changer les choses sur le territoire du namurois » Bien conscient que la crise liée au covid-19 est une catastrophe économique pour de très nombreuses personnes, Bertrand Delvaux est un peu embarrassé d’afficher son enthousiasme. Mais le soutient de la population est là : « on a plein de messages d’encouragement, de personnes qui nous disent que ce qu’on fait est très chouette et qu’on est vraiment bien organisé via la vente en ligne. » La coopérative souhaite que cette démarche de consommer plus local, plus éthique perdure après le confinement. Que les nouveaux clients restent et continuent à soutenir le savoir-faire des paysans et artisans namurois. Et pour cela ils misent d’une part sur une prise de conscience de la part du consommateur mais aussi sur la qualité des produits qu’ils proposent : « ce qui fait rester les gens, en plus de l’appartenance à un mouvement de changement, c’est la qualité des produits. On reçoit aussi des messages de personnes qui nous disent qu’elles continueront à consommer via la coopérative après le covid. Quand on goûte à quelque chose qui a du goût et qui a une historie, normalement, si le travail est bien fait on y revient. » http://www.paysans-artisans.be/ ou sur facebook, rendez-vous sur la page « Paysans-Artisans Coopérative »