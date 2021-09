Le Conservatoire de Ciney fête ses 40 ans de présence au Château Saint-Roch

Le Conservatoire Edouard Bastin est un établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui comporte trois domaines d'enseignement : la musique, la danse et les Arts de la Parole et du Théâtre. Localisé au Château Saint-Roch de Ciney, le Conservatoire possède également des antennes à Marche, Rochefort, Gesves et Havelange.

Et son installation au Château St Roch, c'était il y a 40 ans. A l'occasion de ces noces d'Emeraude, c'est une saison artistique exceptionnelle qui vous est proposée.

"2021 — Année Jean de La Fontaine" . Connu pour ses célèbres fables animalières, Jean de La Fontaine est aussi un fin moraliste quand il analyse les comportements plus typiquement humains ; un laboureur et ses enfants, des voisines et un secret, un chartier embourbé, une laitière un peu trop imprudente … autant de personnages haut en couleur et en prise directe avec leur destin et dont les aventures rimées ne manquent ni d’humour ni de subtilité.

Ces 25 et 26 septembre ne manquez pas le spectacle "L'Homme et la Fable" par les classes d’art lyrique et d’art dramatique le samedi à 16h et 20 h, le dimanche à 16 h. Et dimanche 26 septembre à 11h, 12H30 et 14 H " Théâtre d'Objets" par les classes d’art dramatique enfants et classes de piano.

5 euros, gratuit pour les étudiants.

Réservations obligatoire au 083 21 31conservatoire@ciney.be

40 ans au Château, un spectacle à voir le 23 octobre prochain.

Voici 40 ans que la musique, la danse et le théâtre font vibrer les murs du Château Saint-Roch. Magnifique patrimoine architectural,

depuis tout ce temps, ce lieu aura vu défiler un grand nombre de professeurs et d’étudiants. C’est ceux-ci, anciens comme

actuels, qui mettront leur talent au service de ces moments festifs ! Tout cela introduit par une conférence musicale théâtralisée.

Programme complet de ces festivités qui se poursuivront durant les prochains mois via le site site CONSERVATOIRE CINEY