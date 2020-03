Le clan des confinés - BW Matin - 19/03/2020 Le clan des confinés Les jeunes créent leur espace à Waterloo Infor Jeune Waterloo propose aux jeunes de rejoindre le «clan des confinés» On leur demande de laisser leurs témoignages, leurs impressions sur ces quelques jours déjà passés à la maison. Marc Griffon est le coordinateur d' infor jeunes Waterloo : « On demande aux jeunes de partager leur ressenti, des articles pour passer le temps, des photos des vidéos de ce qu’il font pendant le confinement. » Les mesures de confinement suite au coronavirus changent la donne : « Maintenant ils ne peuvent plus forcément sortir entre potes on se retrouver entre potes donc on leur donne un espace où ils peuvent continuer à tisser ce genre de lien social. On a vraiment pris le parti de ne pas investir les réseaux sociaux traditionnels comme Facebook, Instagram ou Twitter. On a créé notre propre communauté et ça permet aussi d’échapper à l’emprise des GAFAM. » (NDLR : GAFAM est l'acronyme des géants du Web — Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) Pour rejoindre le clan, rendez-vous sur www.jesuisconfine.be