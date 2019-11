Le Centre de jour de la Croix-Rouge de Jambes a besoin de vivres et de textiles ! - Namur Matin -... Plus 40% de fréquentation chaque année depuis 2 ans dans le centre de jour. Un constat qui fait froid dans le dos. La croix rouge lance un appel aux dons. Le plan Hiver est entré en action le 1er novembre et se terminera le 31 mars. Les accueils solidaires de la Croix-Rouge sont ouverts 7 jours 7 . La population fréquentant ce type d’établissement explose. Et le profil des nécessiteux change aussi. Il se rajeunit. Par ailleurs à côté des locataires habituels (on pense évidemment aux SDF) viennent s’ajouter les travailleurs pauvres. Souvent des femmes célibataires avec enfant. Des pensionnés pauvres. Des travailleurs à temps partiel. Mais il y a aussi les profils psychiatriques ou carcéraux. A Jambes (Namur) on essaie d’apporter plus de confort : 2 douches ont été créées ainsi qu’une buanderie pour permettre de laver son linge. Il y a aussi une salle de repos. Salle très importante pour permettre aux personnes sans domicile de pouvoir se reposer. Les SDF sont souvent en manque de sommeil car dans les abris de nuit il y a beaucoup de bruit. En rue, c’est encore plus compliqué car il faut marcher pour ne pas être frigorifier. La Croix-Rouge ne fonctionne que grâce à vos dons. Pour toutes ces personnes dans le besoin, elle fait appel à votre générosité. Vous pouvez apporter vos textiles et vivres à Saint Servais ou à Jambes. Concrètement ils ont besoin de couvertures, sacs à dos, sacs de couchage, vêtements chauds, tentes. Les locaux de la Croix Rouge sont situés Au Trou Perdu, 7. Accueil solidaire ouvert du lundi au vendredi de 08 à 12 h. Mercredi et vendredi de 8 h à 16 h Elis Barbieri est le responsable du centre d'accueil . Il était l'invité de Namur Matin ce lundi.