Le centre culturel de Dinant se mobilise et participe à l'action Still Standing For Culture -... Le centre culturel de Dinant se mobilise et participe à l'action Still Standing For Culture. Cette action est prévue du 30 avril au 08 mai. Le mouvement durcira son action: plus de 80 opérateurs culturels s'auto-déconfineront et ouvriront leurs portes au public (dans le respect des mesures sanitaires). Laura Douxfils, est chargée de Communication pour le Centre culturel qui, ce 1er mai organisera une action qui reflète "l'absurdité de la situation"... En quoi cette idée consiste-t-elle ? C'est la question qui lui a été posée .. Pour participer au concours, il suffit de se rendre sur www.facebook.com/CCDinant et de laisser un commentaire sous la publication en mentionnant le choix de son film. Attention le concours se cloture à midi! Et puis sachez que l'exposition Paper Boy est maintenue. A voir sur réservation. https://www.ccdinant.be/